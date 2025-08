Sicurezza: Magi, 'denunciata Lega per propaganda e istigazione a odio razziale'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Dall’istigazione al razzismo attraverso l’Intelligenza artificiale alla profilazione razziale per mezzo della loro deficienza naturale: rispondendo alla nostra campagna social per denunciare l’uso che la Lega fa dell’Ia per alimentare la xenof...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Dall’istigazione al razzismo attraverso l’Intelligenza artificiale alla profilazione razziale per mezzo della loro deficienza naturale: rispondendo alla nostra campagna social per denunciare l’uso che la Lega fa dell’Ia per alimentare la xenofobia verso le minoranze, non solo via web ma anche attraverso affissioni nelle città, il partito di Matteo Salvini si spinge oltre e annuncia che userà immagini reali.

Una piena violazione della legge che protegge le garanzie di ogni cittadino, qualsiasi cosa abbia fatto. La Lega si conferma garantista con gli amici e manettara con tutti gli altri, soprattutto con i più deboli e con le minoranze". Lo scrive sui social il segretario si Più Europa, Riccardo Magi.

"Ricordiamo a Salvini e al suo partito -aggiunge- che abbiamo denunciato in Procura contestando il reato di propaganda e istigazione all’odio razziale per i manifesti affissi a Roma e in altre città. E non ci fermeremo finché non finirà questa ignobile caccia alle streghe a cui peraltro non corrisponde alcuna politica reale per la sicurezza, rimane uno slogan della destra e nulla più visto che con questo Governo le nostre città sono sempre più insicure e pericolose per i cittadini”.