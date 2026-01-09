Sicurezza: Quartapelle, 'Meloni ha ignorato ddl Pd, ora lo contrabbanda come suo'

Home > Flash news > Sicurezza: Quartapelle, 'Meloni ha ignorato ddl Pd, ora lo contrabbanda ...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "A dicembre da Milano, dopo l’ennesimo episodio di cronaca, abbiamo chiesto che la destra approvasse il ddl del Pd. Siamo stati ignorati. Ora questa proposta che Meloni contrabbanda come sua. Il problema è serio, se lo si affronta in modo ragionato e cercando intese è meglio". Lo scrive Lia Quartapelle del Pd sui social.