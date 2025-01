Sicurezza stradale: Renzi, 'incombe tassa Salvini su famiglie, pronto a confronto con lui'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Incombe sul bilancio delle famiglie anche la Tassa Salvini. Quest’uomo un tempo incappucciava gli autovelox per non farli funzionare, ora fa cassa con le multe. E – cosa drammatica – attacca le associazioni che si occupano di sicurezza stradale da s...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Incombe sul bilancio delle famiglie anche la Tassa Salvini. Quest’uomo un tempo incappucciava gli autovelox per non farli funzionare, ora fa cassa con le multe. E – cosa drammatica – attacca le associazioni che si occupano di sicurezza stradale da sempre minacciando di portarle in tribunale perché hanno osato contraddire i suoi dati, sbagliati o quantomeno parziali". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Se Salvini davvero denuncerà le associazioni che combattono le morti sulle strade noi siamo pronti a fare una raccolta fondi per le spese legali degli avvocati che difenderanno queste associazioni. Affermo che Matteo Salvini è ridicolo e imbarazzante. E sono pronto a un confronto pubblico con lui sulle questioni della sicurezza stradale. Sulla puntualità dei treni, no, mi sentirei in imbarazzo per lui: non sono un maramaldo".