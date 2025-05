Silvia Sardone: un percorso politico in ascesa

Silvia Sardone, 42 anni, è una figura di spicco all’interno della Lega, partito che ha abbracciato nel 2019 dopo un lungo percorso in Forza Italia. Con un’esperienza di oltre un decennio in ambito amministrativo in Lombardia, ha saputo conquistare la fiducia degli elettori, ottenendo un notevole consenso alle elezioni europee.

Nel 2019, è stata eletta eurodeputata con quasi 45 mila voti, ma il suo successo è cresciuto ulteriormente nel 2022, quando ha raccolto oltre 75 mila preferenze, posizionandosi subito dopo Roberto Vannacci.

Laureata in Giurisprudenza, Sardone è attualmente membro del Gruppo “Patrioti per l’Europa” e si distingue per le sue posizioni ferme sulla questione dell’immigrazione. Sul suo sito web, sottolinea l’importanza di proteggere i confini nazionali e si oppone fermamente all’idea di un’Italia come “campo profughi d’Europa”, una visione che contrasta con quella di molti esponenti della sinistra.

Roberto Vannacci: il generale che ha fatto discutere

Roberto Vannacci, 56 anni, ex generale della Folgore, ha recentemente guadagnato notorietà grazie al suo libro “Il mondo al contrario”, pubblicato nell’estate del 2023. Quest’opera ha suscitato polemiche per i contenuti considerati omofobi e sessisti, ma ha anche contribuito a consolidare la sua immagine nel panorama politico italiano. La sua adesione alla Lega, avvenuta in occasione dell’ultimo Congresso, è stata un passo fondamentale per la sua nomina a vicesegretario.

La figura di Vannacci rappresenta un cambiamento significativo per la Lega, portando con sé una visione militante e una retorica incisiva che potrebbe attrarre un elettorato più ampio. La sua esperienza nelle forze armate e il suo approccio diretto alle questioni sociali potrebbero rivelarsi determinanti per le future strategie del partito.

Le sfide future della Lega

Con l’elezione di Sardone e Vannacci, la Lega si prepara ad affrontare nuove sfide politiche. Entrambi i vicesegretari hanno dimostrato di avere una forte capacità di mobilitazione e una chiara visione per il futuro del partito. La loro nomina segna un momento cruciale per la Lega, che dovrà navigare in un contesto politico in continua evoluzione, caratterizzato da tensioni interne e sfide esterne.

La questione dell’immigrazione rimane al centro del dibattito politico italiano, e le posizioni di Sardone e Vannacci potrebbero influenzare le strategie del partito in vista delle prossime elezioni. La Lega, sotto la loro guida, potrebbe cercare di consolidare il proprio elettorato, puntando su temi di sicurezza e sovranità nazionale, in un momento in cui la fiducia degli elettori è fondamentale per il successo politico.