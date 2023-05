Home > Video > Silvio Berlusconi: "Per voi ho messo anche oggi giacca e camicia" Silvio Berlusconi: "Per voi ho messo anche oggi giacca e camicia"

"Un saluto affettuoso a tutti, io sono ancora purtroppo al San Raffaele ma per voi ho messo anche questa mattina giacca e camicia". Silvio Berlusconi torna a rivolgersi agli italiani in un nuovo video pubblicato sui social. Realizzato per una precisa ragione politica.