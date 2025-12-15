Simona Tagli rompe il silenzio: addio alle nozze con Francesco Ambrosoli

Scopri la straordinaria storia di Simona Tagli e la sua coraggiosa decisione di annullare il matrimonio con Francesco Ambrosoli, dopo vent'anni di sacrifici e rinunce.

La notizia dell’annullamento del matrimonio tra Simona Tagli e Francesco Ambrosoli ha colto di sorpresa molti. La showgirl e imprenditrice, madre della piccola Georgia, ha recentemente rilasciato un’intervista che spiega le ragioni di questa decisione, rivelando anche dettagli della sua vita e carriera.

Un percorso di vita e carriera

Simona Tagli ha sempre sognato di diventare una grande stella dello spettacolo, ispirata da icone come Raffaella Carrà.

Fin da piccola, la sua passione per la danza e la musica l’ha portata a intraprendere una carriera nel mondo della televisione. In un’intervista a La Repubblica, ha condiviso aneddoti della sua infanzia trascorsa tra le suore Orsoline e le prime esperienze nel mondo della pubblicità.

Una vita dedicata all’amore e alla famiglia

La sua relazione con Francesco Ambrosoli è durata ben vent’anni, durante i quali Simona ha fatto scelte importanti per la sua vita privata. Ha rinunciato a molte opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia e ha anche affrontato battaglie legali per l’affido della figlia. Tagli racconta di un periodo di voto di castità e di rinunce personali, motivato dalla volontà di dimostrare la sua serietà come madre.

Il matrimonio che non ci sarà

Il matrimonio tra Simona e Francesco era programmato per il 13 maggio 2026, ma una serie di eventi inaspettati ha portato a una rottura. Le recenti pubblicazioni di alcune foto audaci risalenti a trent’anni fa hanno scatenato una crisi nel rapporto. Tagli ha spiegato che le immagini sono state diffuse senza il suo consenso, e Francesco non ha reagito bene a questa situazione, portando a un litigio acceso.

Riflessioni su un amore perduto

“Certi uomini non comprendono che, quando si va in televisione, si deve essere fonte di ispirazione oltre a raccontare la propria vita”, ha affermato Simona, sottolineando la difficoltà di gestire la fama e le relazioni personali. Questa esperienza segna un brutto colpo per lei, che ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra carriera e vita familiare.

Nuove prospettive e progetti futuri

Adesso, Simona è lontana dal mondo della televisione, ma non ha perso la voglia di tornare. Gestisce un salone di parrucchieri per bambini e opera nel settore immobiliare. Tuttavia, l’idea di un ritorno in TV, magari con un programma che affronti anche tematiche sociali, la affascina. “Voglio continuare a lavorare con il cuore e l’innocenza di una bambina”, ha concluso, lasciando intendere che, nonostante le difficoltà, non ha rimpianti e guarda al futuro con ottimismo.