Siria: incontro a Parigi tra ministro Damasco e Israele

Parigi, 24 lug. (Adnkronos/Afp) - E' previsto per oggi a Parigi un incontro tra il ministro degli Esteri siriano Assaad al-Shaibani e il ministro degli Affari Strategici israeliano Ron Dermer. Lo ha riferito all'Afp un alto diplomatico, secondo cui l'inviato speciale degli Stati Uniti...

Parigi, 24 lug. (Adnkronos/Afp) – E' previsto per oggi a Parigi un incontro tra il ministro degli Esteri siriano Assaad al-Shaibani e il ministro degli Affari Strategici israeliano Ron Dermer. Lo ha riferito all'Afp un alto diplomatico, secondo cui l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, Tom Barrack, atteso a Parigi, sta "preparando il terreno" per il meeting tra i ministri dei due Paesi, dopo gli attacchi israeliani dei giorni scorsi.