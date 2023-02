Home > Askanews > Sisma, l'impressionante crollo di un edificio ad Aleppo Sisma, l'impressionante crollo di un edificio ad Aleppo

Roma, 6 feb. (askanews) – Nelle immagini diffuse dalla protezione civile siriana, nota anche come “i caschi bianchi”, mostra i terribili momenti in cui un edificio crolla nella città di Jarabulusn, nella provincia settentrionale di Aleppo, in Siria. Sono almeno 810 i morti accertati finora in Siria, oltre ai 1498 in Turchia, a seguito al devastante sisma di magnitudo 7,8 che ha colpito l’area al confine tra Siria e Turchia.

Roma, 6 feb. (askanews) - Nelle immagini diffuse dalla protezione civile siriana, nota anche come "i caschi bianchi", mostra i terribili momenti in cui un edificio crolla nella città di Jarabulusn, nella provincia settentrionale di Aleppo, in Siria. Sono almeno 810 i morti accertati finora in Sir...