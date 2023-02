Home > Askanews > Sisma Turchia-Siria, a Istanbul è gara per donare il sangue Sisma Turchia-Siria, a Istanbul è gara per donare il sangue

Roma, 6 feb. (askanews) – Gli abitanti di Istanbul fanno a gara per donare il sangue e aiutare le vittime del devastante terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l’area al confine tra Turchia e Siria alle prime ore del 6 febbraio. Un residente, che ha ricevuto l’invito per venire a donare dalla Croce rossa, ha spiegato ai microfoni di Dha che ci sono fino a due ore di attesa. Un altro residente che ha donato ha spiegato di avere aspettato un’ora.

Roma, 6 feb. (askanews) - Gli abitanti di Istanbul fanno a gara per donare il sangue e aiutare le vittime del devastante terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'area al confine tra Turchia e Siria alle prime ore del 6 febbraio. Un residente, che ha ricevuto l'invito per venire a donare dalla C...