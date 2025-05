Un sondaggio inquietante

Recentemente, una scuola di Bassano del Grappa ha fatto notizia per un sondaggio shock apparso nella chat degli studenti. La domanda, che ha suscitato indignazione e preoccupazione, chiedeva: “Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: chi meritava di più di essere uccisa?”. Questo episodio ha messo in luce non solo la superficialità di alcuni giovani, ma anche la necessità di un intervento educativo urgente.

Le reazioni delle istituzioni

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso il suo disappunto, sottolineando che quanto accaduto dimostra un alto grado di immaturità e insensibilità. Ha promesso che la scuola prenderà provvedimenti adeguati, non solo per sanzionare i comportamenti inaccettabili, ma anche per promuovere una cultura del rispetto. Le parole del ministro evidenziano l’importanza di affrontare questi temi in modo serio e costruttivo.

Il ruolo delle associazioni

L’associazione umanitaria Women for Freedom ha denunciato il sondaggio come un segno di una mancanza totale di empatia. La presidente Luisa Rizzon ha affermato che non si tratta di una semplice bravata, ma di un comportamento che riflette una parte della società che fatica a comprendere la gravità del femminicidio. Ha sottolineato che è fondamentale educare i giovani al rispetto e alla sensibilità verso le vittime di violenza, affinché episodi del genere non si ripetano.

Educazione al rispetto come priorità

La presidente Rizzon ha anche evidenziato l’urgenza di considerare l’educazione al rispetto non come un argomento secondario, ma come una priorità assoluta. È essenziale che le scuole diventino luoghi in cui si promuovono valori di rispetto e empatia, affinché i giovani possano crescere in un ambiente sano e consapevole. Solo attraverso un cambiamento culturale profondo si potrà sperare di ridurre il fenomeno del femminicidio e delle violenze di genere.