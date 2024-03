Sonepar Italia, l'Accademia 2024 promuove la parità di genere

Roma, 25 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Assunzione a tempo indeterminato, formazione continua e un orizzonte di crescita personale e professionale all’interno della principale azienda di distribuzione di materiale elettrico in Italia. È quanto si potranno attendere le diplomate e i diplomati che termineranno con successo il percorso formativo 2024 dell’Accademia Sonepar Italia, le cui selezioni si aprono oggi. La nuova edizione dell’Accademia si terrà dal 13 maggio al 7 giugno e i profili selezionati saranno inseriti, al termine del percorso formativo, come addetti vendita in uno dei 161 store dell’azienda. L’iniziativa, ideata da Sonepar Italia e giunta ormai alla 20esima edizione, ha consentito l’impiego negli ultimi anni di 57 nuovi profili, di cui 24 donne e 33 uomini, con un tasso di inserimento del 100%.

L’edizione 2024 sarà dedicata in particolare alle donne e mirerà a selezionare quanti più profili femminili sarà possibile. L’Accademia è infatti uno strumento importante per l’azienda che persegue ambiziosi obiettivi di parità di genere e ha conseguito già lo scorso anno la certificazione UNI/PdR 125 sulla gender equality. Sempre al fine di conseguire la piena parità di trattamento tra i generi sul luogo di lavoro, Sonepar Italia ha varato quest’anno un innovativo progetto di coaching dedicato alle donne manager e sta elaborando strumenti e pratiche utili a supportare la genitorialità e a favorire il rientro a lavoro delle madri.

Donato Fiore, vp human resources Sonepar Italia, dichiara: "È con grande entusiasmo che annunciamo la ventesima edizione dell’Accademia aziendale. Quest’anno vorremmo portare a un numero sempre maggiore le donne partecipanti con l'ambizione di poter dichiarare, magari già in quest'occasione, di avere un'edizione tutta al femminile. L'Accademia ha rappresentato e rappresenta un momento di grande significato per la nostra organizzazione. Nel corso degli anni, ha formato e ispirato numerosi talenti, contribuendo al loro sviluppo professionale e personale. Ora, con questa edizione, celebriamo il potere delle donne nel mondo del lavoro e la loro capacità di eccellere in ogni ambito".

“Siamo entusiasti di affiancare Sonepar Italia per una nuova iniziativa di incredibile valore", afferma Olga Abati, commercial manager Randstad. "Attraverso il Progetto Accademia in partenza, infatti, non solo vogliamo collaborare per rispondere ad un’esigenza del territorio in modo specializzato, promuovendo un percorso di formazione strutturato e mirato, ma anche contribuire a concretizzare un mondo del lavoro fatto di pari opportunità”.

Da oggi 25 marzo fino al 14 aprile possibile presentare la candidatura per partecipare all’Accademia Sonepar Italia. Il percorso di selezione, gestito da Randstad, è aperto a diplomate e diplomati non necessariamente provenienti da un percorso formativo di una scuola tecnica o con conoscenze pregresse nel settore. Il progetto Accademia prevede un corso in aula di 158 ore che si svolgerà a Padova nella sede dell’azienda e fornirà competenze tecniche base. I partecipanti inizieranno poi il loro percorso aziendale partendo dai punti vendita, dove saranno inseriti con contratto di somministrazione Randstad e mansione di “addetto alle vendite”.

Il corso si svolgerà dal 13 maggio al 7 giugno. Il programma è focalizzato sull’acquisizione delle basi di elettrotecnica con numerosi approfondimenti tecnici. Gli argomenti del corso sono: cenni sull'illuminotecnica, illuminazione civile e industriale, conoscenze in ambito fotovoltaico, impianti di condizionamento, sistemi di cablaggio, controllo e automazione industriale, domotica, antennistica digitale e satellitare, sistemi di fissaggio. I corsisti verranno anche formati sugli applicativi informatici Sonepar: SAP, SalesForce e piattaforma E-commerce, tecniche di vendita, team working e sicurezza sul lavoro. Le lezioni si terranno in azienda nei giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, per 8 ore al giorno; la sede di Sonepar Italia si trova a Padova in Riviera Maestri del Lavoro, 24. Durante questo periodo saranno riconosciuti: pranzo per tutti e alloggio per i fuori sede (residenti in luoghi distanti oltre 100 km da Padova). Per partecipare all'Accademia Sonepar Italia è possibile candidarsi inviando una mail con curriculum vitae all’indirizzo: carriere.italia@sonepar.it.