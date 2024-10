Recentemente, Sonia Bruganelli ha svolto una diretta su Instagram in cui ha interagito con i suoi seguaci, presentandosi senza trucco e indossando una tuta grigia, evocando un certo senso di déjà-vu. Durante l’incontro, ha ripercorso le sue esperienze televisive passate, spiegando di aver interpretato il ruolo di opinionista in programmi come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi in modo piuttosto provocatorio: “Se potessi tornare indietro, lo rifarei esattamente così, magari con un po’ meno rudezza. Ogni mezzo di comunicazione richiede una fase di apprendimento per poter esprimere al meglio il proprio potenziale. Sono consapevole che il mio carattere e la mia impulsività siano stati fattori chiave nella mia scelta.”

In merito alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha detto: “Ho deciso di prendere parte a questo programma dopo aver parlato con Simona Ventura e Giovanni Terzi, che mi hanno assicurato che sarebbe stata un’ottima opportunità di crescita personale. E poi ballare aiuta a perdere peso, molto più di quanto si creda!”

Riflettendo su quella decisione, ha confessato di non essersi pentita di partecipare, ma ha espresso rammarico per un commento inappropriato rivolto a Mariotto, per il quale ha chiesto scusa, riconoscendo che non era appropriato da parte sua comportarsi in modo provocatorio. “Quella volta non mi sono piaciuta affatto; ho reagito d’istinto a una provocazione e ho sbagliato.” In quella occasione, aveva scherzato con Mariotto, proponendogli di aumentare il suo punteggio in cambio di un caffè con Angelo Madonia, insinuando che fosse un argomento di suo interesse.

In conclusione alla diretta, ha detto: “Coloro che alimentano l’odio nei miei confronti? Preferisco semplicemente trascurarli. Chi sfrutta la fiducia o le debolezze facendosi passare per amico e poi trae profitto da questo, si squalifica da solo.“