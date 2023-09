Home > Video > "Sono personaggi e devono accettare" "Sono personaggi e devono accettare"

Enzo Bambolina ha difeso il suo lavoro, in relazione alla sua amica Rita De Crescenzo e al figlio Rosario, in una live su TikTok: "Lei è un personaggio di TikTok, il figlio è un personaggio di TikTok. Sono personaggi pubblici e devono accettare gli scoop che possono uscire" Una decisione che la De Crescenzo sembra non aver molto apprezzato e per la quale hanno discusso. L'influencer, però, si difende nuovamente affermando che questo è il suo lavoro su TikTok e lei deve capirlo.