Sostenibilità, Dialuce (Enea): "Decarbonizzazione processo complesso ma strada obbligata"

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Oggi siamo qui per parlare di sostenibilità" riflettendo sul dove siamo "lungo il percorso di decarbonizzazione che si presenta estremamente complesso e che richiederà una serie di azioni congiunte per non lasciare indietro nessuno ma anche per preservare la competitività dei sistemi produttivi. Chiaramente la strada della decarbonizzazione è stata obbligata per tutti". Lo ha detto il presidente di Enea Gilberto Dialuce intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della sostenibilità’ presso il Palazzo dell’Informazione. Per Dialuce "occorre uno sforzo notevole da prolungare nel corso degli anni facendo ricorso a tutte le possibili alternative, anche in ottica di neutralità tecnologica, quindi anche di economia circolare, elettrificazione dei consumi, oltre a un cambiamento di stile di vita anche da parte del consumatore che avrà un ruolo più consapevole in questo processo di transizione e di grande trasformazione del settore industriale".