Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo una breve fuga a Giarre, in provincia di Catania. Aveva sparato contro una caffetteria e ferito un carabiniere.

Sparatoria a Giarre, ferito un carabiniere: arrestato uomo di 50 anni

La fuga di Giuseppe Marchitto Del Popolo, 50enne che ha sparato contro una caffetteria di Trapunti, frazione di Giarre, in provincia di Catania, è durata poco. L’uomo, che è stato arrestato, ha ferito di striscio alla testa un carabiniere. Si trovava agli arresti domiciliari per detenzione illegale di armi ed è stato fermato mentre cercava di tornare a piedi a Linguaglossa, comune in cui abita. Un anno fa era stato arrestato insieme al fratello perché trovato con due pistole calibro 9×21 cariche e con un colpo in canna.

Sparatoria a Giarre: la lite nella caffetteria

Nonostante fosse ai domiciliari, il 50enne era nella caffetteria La Briciola con un amico e due donne. Probabilmente era ubriaco e ha avuto una violenta lite con il titolare del locale, che ha minacciato. “Torno e ti sparo” gli avrebbe detto. Il proprietario ha chiamato i carabinieri, che erano già sul posto quando è arrivato Giuseppe Marchitto Del Popolo. L’uomo ha preso l’arma e ha sparato contro la caffetteria, per poi scappare. Un colpo ha ferito lievemente un carabiniere, che è stato portato all’ospedale di Giarre. La caccia all’uomo si è conclusa con il suo arresto. Ancora ricercato l’amico con cui l’uomo aveva trascorso la serata in un locale.