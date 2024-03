Sparatoria Mosca, Usa: nessuna informazione su attentato

Washington, 22 mar. (askanews) - "Le immagini sono semplicemente orribili e difficili da guardare. E i nostri pensieri ovviamente andranno alle vittime di questo terribile, terribile attacco a fuoco." così John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti non avevano alcu...

Washington, 22 mar. (askanews) – “Le immagini sono semplicemente orribili e difficili da guardare. E i nostri pensieri ovviamente andranno alle vittime di questo terribile, terribile attacco a fuoco.” così John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti non avevano alcuna informazione relativa alla sparatoria avvenuta a Podolsk, nei sobborghi di Mosca, né a un primo esame sembra che sia coinvolta l’Ucraina: ha aggiunto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale americano, John Kirby.

Il 7 marzo scorso l’ambasciata stautnitense a Mosca aveva emesso un travel warning in cui sia affermava che “estremisti hanno intenzione di colpire in modo imminente”; il Ministero degli Esteri russo aveva reso noto di non essere stato informato di alcun possibile attentato terroristico.