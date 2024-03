Spazio, l'Hubble Space Telescope fotografa una baby stella in fase di formazione

Milano, 28 mar. (askanews) - Nonostante i suoi 34 anni in orbita, il telescopio spaziale Hubble non smette di stupire. Questa straordinaria immagine, infatti, scattata proprio dal suo obiettivo, riprende una baby stella in fase di formazione. Si tratta di Fs Tau B che vediamo a destra della foto, av...