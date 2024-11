Spazio, Urso: "Con legge su space economy Italia protagonista"

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - “In queste ore è in discussione in Parlamento la nostra legge quadro sulla space economy: per la prima volta questo Paese avrà una legge nazionale sullo spazio”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al 2° ...

Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – “In queste ore è in discussione in Parlamento la nostra legge quadro sulla space economy: per la prima volta questo Paese avrà una legge nazionale sullo spazio”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al 2° Forum Space&Blue al Mimit, sottolineando che si trattava di “una lacuna diventata oggi una assoluta e impellente necessità, perché occorre regolamentare le attività dei privati nello spazio”. Infatti, ha spiegato il ministro, la legge in esame tocca sia la certificazione prodotti sia le autorizzazioni al volo ed eventuali incidenti. “Mi auguro che la nostra legge nazionale sia ispiratrice per la nuova Commissione europea” per fare a sua volta “una legge europea sullo spazio. L’Italia può svolgere ruolo protagonista, anche principale”, ha aggiunto Urso.

L'economia dello spazio e quella del mare sono "due comparti del futuro su cui il made in Italy sta investendo". “L'Italia può dire molto, sulla base delle sue tradizioni millenarie”, in questi due settori, capaci di rendere il Paese “protagonista nel Mediterraneo e nell'Europa". In particolare, per la space economy “investiamo 7,3 miliardi di euro da qui al 2026", ha ricordato il ministro, osservando che si tratta di "un balzo in avanti molto significativo". Allo stesso modo, "la cantieristica e la nautica, con le sue eccellenze, rappresentano settori emergenti e trainanti del made in Italy", ha aggiunto Urso.