Speranza: dal 6 dicembre al 15 gennaio Green Pass rafforzato

Roma, 24 nov. (askanews) – “Per una fase temporale compresa tra il 6 di dicembre e il 15 gennaio introduciamo una fattispecie rafforzata di Green Pass, in cui per poter accedere al certificato verde solo due funzioni restano vigenti e cioé un certificato verde si può ottenere soltanto in presenza di una vaccinazione o di una guarigione”: così il ministro della Salute Roberto Speranza, in conferenza stampa sul decreto che contiene le nuove misure contro il Covid-19.

“Già in zona bianca, a partire dal 6 di dicembre, rispetto ad alcune fattispecie, salviamo chiaramente l’utilizzo che si fa del Green Pass per le questioni lavorative, per le questioni di trasporto e anche per altre che riteniamo rilevanti, consideriamo questo nuovo utilizzo del Green Pass”, ha aggiunto.