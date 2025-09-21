Sport e Salute si rinnova, 'il nuovo logo un segno che ispira, una visione che unisce. Perché lo sport è vita'

Roma, 21 set. (Adnkronos) - Un impulso che si apre, che si muove e che include. Un segno semplice, ma carico di significato. Sport e Salute presenta la sua nuova identità visiva: un logo che è molto più di un restyling. È un messaggio chiaro. È una promessa che par...

Roma, 21 set. (Adnkronos) – Un impulso che si apre, che si muove e che include. Un segno semplice, ma carico di significato. Sport e Salute presenta la sua nuova identità visiva: un logo che è molto più di un restyling. È un messaggio chiaro. È una promessa che parla di futuro. Il nuovo simbolo, realizzato con il supporto dell’agenzia di branding Cba Italy, rappresenta una profonda evoluzione, l’espressione concreta di un’energia viva, di una passione condivisa.

E nasce dall’ascolto. Dalla volontà di raccontare con autenticità il lavoro di chi ogni giorno porta lo sport dove ce n’è più bisogno.

“Con questo nuovo logo raccontiamo l’anima del nostro lavoro: portare lo sport nei territori, nelle scuole, nei quartieri. Là dove può davvero fare la differenza. Il nostro successo si misura quando un luogo dimenticato riprende vita, quando una scuola diventa palestra di gioco e energia. Quando lo sport unisce le generazioni”, spiega il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

Il cuore di questa trasformazione è la voglia di unire, includere e creare comunità forti, coese, ispirate e vive, perché lo Sport è un linguaggio universale, forza vitale che costruisce relazioni e connette comunità, non un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti. “Abbiamo scelto un segno aperto, inclusivo, in movimento. Un simbolo che rappresenta ciò che siamo: una comunità viva, che crede nello sport come strumento di unione e trasformazione sociale. La nostra missione è sviluppare e far fare sport come forma di educazione permanente al bene. E farlo sapendo che tutto si costruisce insieme, mai da soli”, le parole dell’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris. Un logo nuovo, la stessa missione: mettere le persone al centro. Far vivere lo sport come motore di benessere e relazione. “Perché lo sport non è solo movimento. È identità. È incontro. È futuro. È vita”.