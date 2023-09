Home > Video > "Sta cominciando Amici, ma sei stato scartato ai casting" "Sta cominciando Amici, ma sei stato scartato ai casting"

Un giovane cantante, il cui nome d'arte è "Sono primogenito", ha criticato "Amici" di Maria De Filippi dopo essere stato scartato ai casting e l'ha fatto in un modo molto originale: ha usato una canzone, diventata virale sui social. Il giovane artista attacca il programma sui criteri usati durante le selezioni, come ad esempio il fatto che il talent show si faccia passare "come un programma per tutti, quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti".