Startup, Mechanika porta online i ricambi per macchinari agricoli

Milano, 15 giu. (askanews) – Parlare direttamente con gli agricoltori europei online, con un marketplace in grado di offrire rapidamente ricambi e accessori per i propri macchinari. E’ Mechanika, piattaforma italiana che ha chiuso il percorso di accelerazione di LVenture Group. E’ in corso una campagna di fundraising per aggredire il mercato europeo e raddoppiare i prodotti sugli scaffali: sono oggi 180mila, l’obiettivo è arrivare a 350mila accessori e ricambi in un anno.

Roberto Apicella ceo e co founder di Mechanika.

“Mechanika è un marketplace verticale nel mondo della ricambistica per macchinari agricoli. Mettiamo in contatto produttori e distributori con aziende agricole e officine meccaniche che sono il nostro target di riferimento a cui ci rivolgiamo. Entrambi i casi sono categorie che sono autonome nell’assemblaggio del ricambio che viene acquistato, così come nel caso nel caso di accessorio per il mezzo agricolo”.

Il negozio online prevede delle vetrine virtuali e un software di logistica integrata, in grado di poter gestire le spedizioni e coordinare preparazione della merce, ritiro e tracking per la consegna.

La transazione è tutta online, senza confini.

“Abbiamo appena chiuso il percorso di accelerazione, siamo in fase di fundraising e questo ci consentirà di scalare il nostro business model a livello europeo. Abbiamo iniziato a vendere all’estero, in oltre 20 paesi, vogliamo arrivare in Europa in maniera più strutturata perché è un mercato che oggi vale 20 miliardi di euro”. Mechanika è il primo sito di ecommerce dedicato alla ricambistica tecnica, un settore per il quale le 600mila imprese agricole italiane spendono in media 3mila euro all’anno affidandosi ai vecchi cataloghi degli storici rivenditori a loro più vicini.