Una madre di 29 anni è morta negli Stati Uniti cercando di fermare due uomini che le avevano rubato l’auto con il figlio a bordo. I due ladri sono ancora ricercati dalla polizia.

Il furto d’auto e l’investimento della mamma

La tragedia è avvenuta a Columbus, in Ohio, negli Stati Uniti, giovedì 11 luglio all’1:30 di notte. La donna, Alexa Stakely, madre single che lavorava come logopedista, aveva anche un secondo lavoro come cameriera. A fine turno è andata a prendere il figlio di sei anni dalla babysitter e l’ha caricato in macchina. Si è accorta però di aver dimenticato qualcosa dalla tata ed è tornata indietro a prenderla. Ritornando all’auto ha notato che questa si stava muovendo in retromarcia.

La 29enne è dunque corsa verso la vettura per fermarla, ma è stata investita e scaraventata sul marciapiede.

Le indagini della polizia

Alexa Stakely è deceduta diverse ore dopo l’investimento a causa delle ferite riportate. L’auto rubata è stata trovata abbandonata non lontano dal luogo del furto: il bambino era a bordo e illeso.

La polizia di Columbus sta ancora cercando i due ladri, ora anche assassini, e chiede a chiunque abbia informazioni di farsi avanti.