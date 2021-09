Stato-mafia: Toti, 'dopo 10 anni ribaltata tesi che ha avvelenato 2 lustri storia'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Leggendo i giornali stamani non so se esultare o deprimermi. Dopo 10 anni, una Corte di Giustizia riconosce che non ci fu alcun reato nella trattativa Stato-mafia. L’onore restituito a tante persone perbene e il coraggio di ribaltare una tesi che ha avvelenato due lustri di storia italiana.

Ma quante vite distrutte, e quante istituzioni infangate per l’egocentrismo di qualche altro magistrato. Speriamo che le riforme servano… speriamo”. Così scrive il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.