Stefano De Martino deve migliorare il suo approccio per mantenere l'attenzione del pubblico e trasformare Affari Tuoi in uno spettacolo ancora più intrigante, secondo Platinette e Mauro Coruzzi

Stefano De Martino, recentemente nominato conduttore di Affari Tuoi su Rai1, ha registrato ascolti promettenti fino a questo momento. Tuttavia, secondo Platinette, per mantenere l’attenzione del pubblico nel tempo, è fondamentale che De Martino modifichi il suo approccio. Le osservazioni di Mauro Coruzzi sono emerse durante un’intervista su DiPiùTV.

Approccio di De Martino

Al momento, il format sta andando bene, senza interruzioni e con una buona fluidità, ma Coruzzi sottolinea che De Martino ha bisogno di maggiore sicurezza e di migliorare il suo dialogo con i partecipanti, affinché davvero possano risultare più intriganti. Questo cambiamento sarebbe essenziale per attrarre anche coloro che non sono appassionati del gioco, trasformando Affari Tuoi in un autentico spettacolo e rafforzando il successo fin qui ottenuto. «In futuro, da adesso fino alla chiusura della stagione, sarà imprescindibile che Stefano introduca nuove dinamiche», ha affermato Coruzzi.

Performance di Affari Tuoi

Fino ad oggi, il programma ha registrato performance eccellenti, superando i 5 milioni di spettatori e con uno share oltre il 27%.