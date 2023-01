Stellantis: Antonella Bruno lascia Jeep, guiderà Peugeot Enlarged Europe

Roma, 20 gen.

– (Adnkronos) – Cambio di incarico per Antonella Bruno nel gruppo Stellantis. La manager italiana, infatti, fino ad oggi responsabile di Jeep Europe nel gruppo nato dalla fusione di Fca e Psa, passa dal 1° febbraio alla guida di Peugeot Enlarged Europe, una delle realtà più importanti visto il peso del marchio nelle vendite europee del gruppo. Lo confermano fonti del gruppo all'Adnkronos, dopo le anticipazioni apparse su Crisalide Press. Al suo posto in Jeep arriva – sempre da Stellantis – Eric Laforge, fino ad oggi Vice Presidente Commercial Vehicles – Enlarged Europe.

La Bruno, nata a Pinerolo, laureata in Economia e Commercio, entra nel 2000 nel settore automobilistico prima in Ford, dove lavora prima nei ruoli di responsabile vendite di area e di brand manager, poi come direttore della comunicazione. Nel 2007 approda al gruppo Fiat in veste di direttore di prodotto, el 2011 diventa responsabile marketing per il mercato italiano della Lancia e dal 2012 è capo del brand per l’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa).

Da giugno 2020 in Fca è responsabile Jeep nell'area Emea, incarico che mantiene anche dopo la fusione Stellantis di inizio 2021. Appena pochi giorni fa aveva festeggiato un importante traguardo ricevendo il premio Car of The Year 2023 assegnato – per la prima volta nella storia del brand americano – a una Jeep, la Avenger, la prima 100% del marchio, in arrivo nei prossimi mesi.