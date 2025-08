Strage Bologna: Acerbo (Prc), 'solidarietà a Bolognesi e a familiari vittime'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Massima solidarietà al Paolo Bolognesi e all'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna che stanno subendo un infame attacco da parte del Governo, dei partiti e dei giornali della destra. Non si può definire 'comiziaccio ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Massima solidarietà al Paolo Bolognesi e all'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna che stanno subendo un infame attacco da parte del Governo, dei partiti e dei giornali della destra. Non si può definire 'comiziaccio politico', come ha fatto la ministra Bernini, un discorso che conteneva una ricostruzione incontestabile di fatti e nomi".

Lo afferma Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea.

"La realtà -aggiunge- è che la destra non ammette la verità storica. Mollicone propone commissione parlamentare per riscrivere le sentenze sulla strage di Bologna. Giorgia Meloni tace sulla matrice fascista della strage di Bologna perché Fdi continua a identificarsi con il Msi e neofascismo. D'altronde il capogruppo Galeazzo Bignami parla come quelli che mettevano le bombe e definisce 'il comunismo infezione mentale'. Neofascisti e loggia P2 contro questa 'infezione' insanguinarono il nostro Paese con le stragi".