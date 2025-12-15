Bondi Beach in lutto: l’attacco che ha distrutto vite innocenti e colpito profondamente la comunità. Un ritratto delle vittime.

La strage di Bondi Beach ha trasformato una celebrazione religiosa in un drammatico episodio di violenza, colpendo civili di ogni età e provenienza. Quell’attacco terroristico a Sydney ha messo a nudo la fragilità delle comunità davanti all’odio, lasciando dietro di sé vittime, famiglie devastate e una città sotto choc.

Bondi Beach: un attacco terroristico che ha spezzato vite

La sparatoria a Bondi Beach, a Sydney, ha lasciato un bilancio drammatico: almeno 15 morti, tra cui una bambina di dieci anni, e decine di feriti. L’attacco è stato condotto da Naveed Akram, 24 anni, e dal padre Sajid, cinquantenne, e classificato dalle autorità come terroristico.

Tra le vittime più conosciute figura Eli Schlanger, 41 anni, rabbino ultraortodosso del movimento Chabad e punto di riferimento per la comunità ebraica locale. Padre di cinque figli, aveva invitato amici e fedeli a partecipare all’evento “Hanukkah by the Sea”, che si è trasformato tragicamente in simbolo della fragilità della comunità. Il cugino Zalman Lewis ha ricordato Schlanger con queste parole: “Il mio caro cugino, il rabbino Eli Schlanger, è stato assassinato nell’attacco terroristico… Era davvero un uomo incredibile“.

Strage di Bondi Beach, identificata la vittima più giovane: chi era Matilda, morta a 10 anni

Tra le vite spezzate dall’attacco, quella della piccola Matilda rappresenta la più giovane e tragica perdita. La bambina di dieci anni è stata colpita durante la sparatoria e trasferita d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduta. La sua ex insegnante, Irina Goodhew, ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare la madre della piccola: “La conoscevo come una bambina brillante, gioiosa e piena di spirito che portava luce a tutti coloro che la circondavano“.

Oltre a Matilda, la strage ha colpito Alexander Kleytman, sopravvissuto all’Olocausto, ucciso mentre partecipava alla celebrazione di Hanukkah: sua moglie Larissa ha ricordato quei terribili attimi, raccontando come il marito si fosse avvicinato a lei per proteggerla prima di essere colpito mortalmente. Tra le altre vittime figurano il cittadino francese Dan Elkayam, il rabbino Yaakov Halevi Levitin e Reuven Morrison.

La tragedia ha visto anche gesti di coraggio: Vladimir, un uomo che ha cercato di difendere la propria comunità, è stato ucciso mentre interveniva. Questa giornata ha trasformato un momento di festa in un teatro di dolore, lasciando una ferita indelebile non solo nella comunità ebraica di Sydney, ma nell’intera città.