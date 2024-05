Strage Brescia: La Russa, 'profonda ferita storia Repubblica, tentativo destabilizzare democrazia'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Il 28 maggio di 50 anni fa l’attentato di Piazza della Loggia provocò otto vittime e il ferimento di oltre cento persone. Una strage che ancora oggi rappresenta una profonda ferita della storia della nostra Repubblica. Ma il popolo italiano reagì con forza e coraggio al tentativo di destabilizzare la democrazia". Lo scrive sui social, Ignazio La Russa, presidente del Senato. "In questa triste ricorrenza rivolgo il mio messaggio di vicinanza ai familiari delle vittime, a tutti coloro che persero un proprio caro e alla città di Brescia. Mantenere viva la memoria di quanto accaduto è un monito per le giovani generazioni affinché tutto ciò non si ripeta mai più", conclude.