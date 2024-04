Strage Erba: difesa, 'traccia battitacco non esiste, sentenze nascondono dubbi'

Brescia, 16 apr. (Adnkronos) – "Noi sosteniamo che quella traccia (di sangue di Valeria Cherubini, ndr) non c’è mai stata sul battitacco". Lo sostiene, nell'aula di Brescia del processo di revisione per la strage di Erba, l'avvocato Fabio Schembri, difensore di Olindo Romano condannato in via definitiva all'ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per il quadruplice omicidio dell'11 dicembre del 2006. Quella foto "non dice nulla, all'interno del cerchietto rosso, con il numero 3, non c'è luminol, ci vorrebbe Houdinì" per vedere una macchia che per il legale non c'è.

"Nelle confessioni dicono che ci sono sei dettagli che potevano conoscere solo gli assassini, ma quei dettagli li conoscono tutti. L’8 gennaio (del 2007, ndr) gli hanno letto le dichiarazioni di Frigerio (unico sopravvissuto) a Olindo, loro non sapevano i punti di innesco nell'appartamento dei Castagna, sapevano quello che risultava dalle fotografie, non sapevano del punto di innesco nella cameretta del bambino o sul corpo delle povere vittime. Parlano di un accendino, ma invece vengono utilizzati più acceleranti. Queste leggende metropolitane che sono andate avanti sono false" aggiunge il difensore.

"Le sentenze non hanno spiegato i dubbi, ma li hanno nascosti. Vi chiedo di ammettere i testi e accertare i fatti che devono essere accertati" chiosa Fabio Schembri.