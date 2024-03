Sono almeno 20 i morti a Odessa e 70 i feriti ricoverati in ospedale, come conferma via Telegram il governatore Oleh Kiper, dopo l’attacco missilistico sferrato dalla Russia.

La notizia della strage a Odessa. Ecco cosa è successo

Il procuratore generale ucraino, Andrey Kostin, ha definito l’attacco un nuovo «crimine di guerra che non smette di terrorizzare Odessa».

Secondo il comando meridionale ucraino, la Russia ha usato un missile ipersonico Iskander: si tratta di missili tattici balistici a corto raggio, progettati per eludere le difese aeree grazie alla loro velocità ipersonica.

Le vittime nella strage a Odessa

Un primo missile ha colpito alcune case e quando i soccorritori sono arrivati sul posto è arrivato un secondo missile. Tra le vittime, come ha riportato The Kyiv Independent, vi sono soccorritori arrivati subito dopo una prima esplosione e colpiti nuovamente dalle forze russe durante le operazioni di soccorso.

Il messaggio dell’ambasciatrice americana Bridget Brink in merito alla strage avvenuta a Odessa