Strangolata in casa nel Salernitano, l'ex confessa l'omicidio

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – Dopo due ore di interrogatorio davanti al gip, Christian Persico ha confessato oggi, lunedì 25 agosto, di aver ucciso Tina Sgarbini, la sua ex compagna di 47 anni, , in provincia di Salerno, la mattina del 23 agosto. Per l'uomo, accusato di omicidio, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Domani, intanto, la procura conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo della donna, che sarebbe stata strangolata in casa. "Il mio assistito è affranto – afferma all'Adnkronos il difensore del 36enne, l'avvocato Michele Gallo –. Già prima di essere fermato dai carabinieri ha tentato il suicidio. E' molto provato".