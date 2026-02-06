Un’inchiesta choc di Striscia la Notizia ha smascherato un sedicente guaritore della provincia di Caserta che prometteva la cura dei tumori attraverso il sesso. Il servizio ha rivelato come l’uomo approfittasse della vulnerabilità delle pazienti oncologiche, proponendo pratiche prive di qualsiasi fondamento scientifico e mettendo a rischio la loro salute.

Striscia La Notizia smaschera finto guaritore nel Casertano

Un’indagine condotta da Luca Abete per Striscia la Notizia ha portato alla luce una vicenda sconcertante nella provincia di Caserta. Un uomo, spacciandosi per medico, proponeva ai pazienti oncologici presunte “cure energetiche” che, a suo dire, avrebbero guarito il cancro attraverso rapporti sessuali.

Come documentato dall’inchiesta, il sedicente guaritore approfittava della disperazione dei malati e dei loro familiari, inducendoli a sottoporsi a trattamenti sessuali sotto la promessa di benefici miracolosi. Diverse segnalazioni alla redazione di Striscia hanno consentito ad Abete di raccogliere testimonianze e prove, smascherando l’uomo e il suo metodo fraudolento.

“Noi siamo energia e io ho la capacità di mutare le cose. Io ho l’energia alle mani, ai piedi, agli occhi, alla lingua e al pene. Quello chiaramente“, ha affermato il sedicente guaritore.

Striscia La Notizia, sesso per guarire i tumori: l’inchiesta choc

Il servizio trasmesso ieri, giovedì 5 febbraio 2026, ha rivelato non solo l’assenza di qualsiasi validità medica delle cure proposte, ma anche i gravi rischi legali e sanitari per chi si rivolge a figure non qualificate. Le diagnosi venivano formulate “a occhio”, mentre le terapie si basavano su contatti fisici sempre più ambigui, giustificati come fantomatici “passaggi di energia” da parti “specifiche” del suo corpo.

L’inchiesta mostra anche momenti di estrema tensione, culminati quando Abete è dovuto intervenire per proteggere un’attrice coinvolta nell’indagine, costretta a rifugiarsi in bagno mentre l’uomo si preparava per avere un rapporto sessuale. Non solo: il sedicente guaritore ha persino mostrato un video che lo ritraeva insieme a un’altra paziente in condizioni gravissime, nel tentativo di “provare” l’efficacia delle sue pratiche.

“Io mi trovo qua perché lei me l’ha chiesto“, ha aggiunto il sedicente guaritore una volta scoperto dall’inviato.

L’intervento di Striscia la Notizia ha così contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli delle cure alternative ingannevoli e a lanciare un chiaro monito contro chi sfrutta la fragilità dei malati per interessi personali.