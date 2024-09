Striscia la Notizia sta per tornare con il duo Hunziker-Frassica e molte nuove sorprese. Secondo Ricci, Amadeus e De Martino non rappresentano un problema: sono loro infatti ad avere dei contrasti.

Striscia la Notizia torna in onda con Michelle Hunziker e Nino Frassica come conduttori. Il creatore Antonio Ricci ha affermato che il programma sarà "la voce della complottenza". Durante una conferenza stampa, Ricci ha parlato dei rivali televisivi e riferito al caso Sangiuliano e alla situazione di Andrea Gianmbruno. La 37° edizione dello show comincerà lunedì 23 settembre alle 20:35 su Canale 5.

Striscia la Notizia ritorna sul piccolo schermo con un’interessante cambio di conduttori: Michelle Hunziker e Nino Frassica sono pronti a guidare la popolare trasmissione. Questa volta, secondo le parole del suo creatore Antonio Ricci, lo show sarà “la voce della complottenza”, un termine inventato per esprimere come spesso le situazioni vengono interpretate come cospirazioni. Insieme al cambio di conduzione, ci saranno molte novità e sorprese. Durante la conferenza stampa tenutasi negli studi di Cologno Monzese, Ricci ha discusso degli avversari televisivi, includendo Amadeus e Stefano De Martino, affermando la sua assenza di paura. Ha anche fatto riferimento al caso Sangiuliano e al controverso ‘off-air’ riguardante Andrea Gianmbruno, ex partner della politica Giorgia Meloni. Il lancio di questa 37° edizione di Striscia la Notizia avverrà lunedì 23 settembre alle 20:35 su Canale 5.