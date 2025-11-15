Sudan: escalation del conflitto e conseguenze tragiche per la popolazione

Il Sudan è attualmente teatro di un conflitto sanguinoso che ha avuto inizio nel e che ha già provocato enormi sofferenze alla popolazione. Le Forze Armate Sudanesi (SAF) hanno recentemente riconquistato due aree cruciali nel Nord Kordofan, mentre le Forze di Supporto Rapido (RSF) continuano a perpetrate atrocità, inclusi incendi di corpi, a el-Fasher, una città chiave nel Darfur.

La riconquista di Kazqil e Um Dam Haj Ahmed

Le immagini condivise sui social media mostrano soldati dell’esercito sudanese festeggiare la riconquista delle città di Kazqil e Um Dam Haj Ahmed. Queste località erano state catturate dalle RSF a fine ottobre e rappresentano punti strategici nella lotta per il controllo del territorio. Kazqil si trova a sud di el-Obeid, la capitale dello stato, ed è essenziale per le operazioni sul campo delle SAF.

Un conflitto che si intensifica

Negli ultimi mesi, il conflitto tra le due fazioni rivali ha visto un aumento della violenza, con le RSF che si sono consolidate nel Darfur occidentale. Le condizioni in Sudan sono state definite dalla ONU come la più grave crisi di sfollamento a livello globale, con oltre 12 milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie case e un numero incalcolabile di vittime.

La situazione umanitaria a el-Fasher

Nel frattempo, a el-Fasher, i rapporti indicano che le RSF stanno bruciando e seppellendo corpi in diversi punti della città, inclusi luoghi come l’ospedale Saudi e la moschea al-Hikma. Le ricerche condotte dai ricercatori dell’Università di Yale hanno rivelato la presenza di attività sospette in quattro aree, suggerendo un tentativo sistematico di nascondere le prove di omicidi di massa.

Le conseguenze per la popolazione civile

Il rapporto di Yale sottolinea la preoccupazione crescente circa il destino di circa 150.000 civili che risultano dispersi. I residenti di el-Fasher raccontano di un’atmosfera di paura, dove i mercati sono vuoti e le strade sono pattugliate dalle RSF. Le atrocità commesse sono amplificate dalla mancanza di accesso a cibo e risorse essenziali.

Crisi nutrizionale e sfollamento

La crisi umanitaria è ulteriormente aggravata dalla malnutrizione, con oltre il 70% dei bambini e il 60% degli adulti fuggiti da el-Fasher che risultano gravemente sottopeso. Gli ospedali, come quello di Tawila, sono stati inondati di pazienti malnutriti, mentre i racconti dei sopravvissuti parlano di famiglie costrette a mangiare mangime per animali per sopravvivere.

Le storie di chi è fuggito

Le testimonianze di chi è riuscito a scappare parlano di paura e disperazione, con persone che rischiano la vita per portare cibo ai propri cari. Molti raccontano di come le RSF abbiano aperto il fuoco su chi tentava di portare aiuto, rendendo ogni tentativo di fuga pericoloso. Le donne, in particolare, sono vulnerabili e rischiano di essere vittime di violenze sessuali mentre cercano cibo e sicurezza.

In conclusione, la situazione in Sudan è drammatica e richiede un’attenzione urgente. Le organizzazioni umanitarie chiedono un accesso sicuro per poter fornire aiuti e supporto a una popolazione che sta vivendo una crisi senza precedenti. Solo attraverso un intervento coordinato sarà possibile affrontare le terribili conseguenze di questo conflitto.