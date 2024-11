SumUp lancia Cassa Lite con l'obiettivo di diventare il più grande e importante fornitore di soluzioni di cassa digital in Europa

SumUp Cassa Lite è un registratore di cassa digitale pensato per le esigenze dei piccoli business, che consente di migliorare l’esperienza di pagamento, monitorare il fatturato e gestire il catalogo dei prodotti, in piena conformità con i requisiti fiscali.

Con Cassa Lite, SumUp aggiunge una nuova soluzione al proprio ecosistema di servizi di pagamento per continuare a offrire a commercianti e ristoratori tutti gli strumenti necessari per una gestione ottimale del proprio punto vendita.

SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione, annuncia l’arrivo in Italia di SumUp Cassa Lite, un registratore di cassa digitale semplice e intuitivo, pensato per aiutare i piccoli commercianti e ristoratori a ottimizzare con facilità la gestione del proprio punto vendita.

Il nuovo prodotto entra sul mercato italiano dopo essere stato lanciato nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Brasile e Australia, e affianca SumUp Cassa Pro, la soluzione di cassa più evoluta all’interno dell’ecosistema di servizi di pagamento di SumUp, ideata per rispondere alle esigenze di esercenti di ogni dimensione.

L’arrivo di SumUp Cassa Lite accelererà ulteriormente il percorso di crescita della fintech, che, con un numero di commercianti serviti in costante aumento, punta a diventare il principale fornitore di soluzioni per i pagamenti digitali in Europa entro la fine dell’anno.

“SumUp ha, da sempre, sviluppato tecnologie all’avanguardia per supportare i micro e piccoli esercenti e i professionisti nella gestione del proprio business – commenta Marc-Alexander Christ, Co-Founder di SumUp –. Con l’espansione delle nostre soluzioni di cassa, SumUp continua a fornire ai commercianti gli strumenti necessari per costruire e consolidare il successo della propria attività; siamo davvero entusiasti di presentare una nuova soluzione che potrà portare benefici anche agli esercenti più piccoli. L’innovazione è al centro della nostra attività e SumUp è molto orgogliosa di supportare oltre 4 milioni di commercianti in tutto il mondo”.

Cassa Lite è una soluzione innovativa che consente agli esercenti di dimensioni più piccole di gestire le transazioni in modo facile ed efficiente grazie a un’interfaccia professionale e intuitiva, ed è dotata di una varietà di funzionalità per la gestione di diverse attività del punto vendita: dalla registrazione dei pagamenti con carta e in contanti, all’organizzazione del catalogo degli articoli, fino al monitoraggio delle entrate.

A differenza di quanto offre oggi il mercato, Cassa Lite è subito pronta all’uso e viene fornita con il software SumUp Cassa preinstallato gratuitamente e senza costi di abbonamento. La soluzione è stata realizzata interamente da SumUp, sulla base dei feedback ricevuti dai commercianti che, per far crescere il proprio business, sono alla ricerca di strumenti semplici per gestire la propria attività, senza avere ancora, però, la necessità di una soluzione di cassa completa.

Cassa Lite combina l’hardware proprietario (touchscreen da 13″ resistente ai getti d’acqua, supporto in alluminio prefabbricato, lettore di carte), con il pratico software SumUp, l’interfaccia accessibile e di facile utilizzo, nonché la compatibilità con la stampante fiscale e i cassetti per contanti. Gli esercenti pagheranno un prezzo unico per l’hardware, che comprende il tablet con il lettore di carte e la stampante fiscale per garantire una maggiore conformità, a cui è possibile aggiungere anche un cassetto per i contanti e uno scanner per codici a barre.

Inoltre, non è previsto alcun abbonamento mensile e, quindi, nessun costo aggiuntivo al prezzo una tantum per il dispositivo: questo rende Cassa Lite unica nel suo genere. I commercianti non dovranno più affrontare molteplici decisioni di acquisto e chiedersi quale sia la compatibilità di una soluzione POS (iPad o lettore di carte o abbonamento al software o qualsiasi altra tecnologia aggiuntiva).

L’hardware di Cassa Lite è stato progettato per stare al passo con tutto ciò che accade sul “bancone” di una piccola impresa, e offre agli esercenti l’accesso a tutto l’ecosistema di SumUp che comprende un’ampia gamma di prodotti, tra cui anche SumUp Fatture, il Conto Aziendale gratuito e il lettore di carte Solo Lite.

L’ecosistema di soluzioni di pagamento di SumUp accompagna l’esercente nelle sue attività quotidiane e nella crescita del suo business: se Cassa Lite soddisfa le esigenze principali di qualsiasi business di piccole dimensioni, quando l’attività evolve e diventa più strutturata e le esigenze si fanno più complesse, SumUp Cassa Pro offre tutte le funzionalità necessarie a business in rapida evoluzione. Questa soluzione di cassa, ad esempio, risponde efficacemente alle più avanzate richieste del settore alberghiero e della ristorazione, migliorando la gestione dei tavoli e delle scorte ed offrendo una serie di funzioni di integrazione, tra cui l’API, che consente alle aziende di incorporare le proprie soluzioni digital, il collegamento con software di terze parti (quali sistemi di spedizione, click and collect, programmi di prenotazione e di fidelizzazione), e altro ancora.