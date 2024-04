Supereroi e radiazioni, in mostra ruolo fisica medica nei fumetti Marvel

Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) – Hulk, Spider-Man, Daredevil, Ant-man. Sono alcuni dei supereroi della Marvel più conosciuti e amati dai grandi e dai piccoli. Personaggi con poteri che sconfinano le leggi della fisica, ma forse non è proprio così. Una risposta arriva dalla mostra 'Supereroi e Radiazioni. Il ruolo della Fisica Medica nei fumetti Marvel', inaugurata a Catania nella sala conferenze 'Emilio Migneco' dei Laboratori nazionali del Sud dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), alla presenza del direttore Infnlns Santo Gammino, del rettore dell'Università degli Studi di Catania Francesco Priolo, del presidente Aifm Carlo Cavedon e di Giacomo Cuttone, coordinatore Comitato Infn for Life Science Infn4ls.

La mostra è stata ideata e realizzata dall'Associazione italiana di fisica medica e sanitaria, in collaborazione con Wow Spazio Fumetto – il Museo del Fumetto di Milano, nel 2018 per celebrare i 20 anni dell'associazione. Da allora è stata ospitata in varie parti d'Italia riscuotendo un notevole successo. L'esposizione descrive la nascita e l'evolversi dei diversi supereroi Marvel, grazie all'utilizzo delle radiazioni, in parallelo all'evoluzione tecnologica avvenuta nell'impiego e utilizzo delle radiazioni da parte della figura del fisico medico, egli stesso moderno supereroe nel partecipare alla lotta contro il cancro.

I supereroi Marvel nascono all'inizio degli anni Sessanta secondo la formula 'supereroi con superproblemi': persone comuni che, oltre alle avventure in calzamaglia, si trovano ad affrontare gli alti e bassi della vita di ogni giorno (dalle bollette da pagare alle complicazioni sentimentali). Al giorno d'oggi, invece, grazie ai kolossal cinematografici e alle serie tv che li vedono protagonisti, Spider-Man, Daredevil, Ant-man e tutti gli altri sono diventati famosi, vere e proprie stelle hollywoodiane. La mostra prevede un percorso espositivo di 8 trittici. Nel primo viene descritta la nascita del supereroe, nel secondo il tipo di radiazione coinvolta e nel terzo la gestione/utilizzo delle radiazioni da parte del fisico medico.

La mostra intende avvicinare i più giovani appassionati di supereroi alla scienza, un modo innovativo e intelligente di raccontare la medicina e un argomento complesso come le radiazioni, facendo leva sulla passione per i popolarissimi personaggi Marvel. Le origini di questi supereroi sono infatti legate al tema delle radiazioni, anche se in modi diversi: l'intelligenza artificiale per Iron Man, i raggi cosmici per i Fantastici 4, i raggi gamma per Hulk, i raggi X per Spider-Man e le mutazioni genetiche per gli X-Men come il famoso Magneto. In parallelo, la mostra si propone di mostrare e illustrare come la professione del fisico medico sia essenziale nella gestione e utilizzo delle radiazioni applicate alla moderna medicina in campo diagnostico e terapeutico.

"Prosegue il tour della Mostra nelle città italiane. Dopo il successo riscosso ad Aosta lo scorso anno, siamo molto felici di essere oggi a Catania ai Laboratori nazionali del Sud dell'Infn – ha commentato il presidente di Aifm Carlo Cavedon – Quella con l'Istituto nazionale di fisica nucleare è una collaborazione che dura da diversi anni e che proprio a inizio 2024 abbiamo avuto il piacere di rinnovare, con l'obiettivo di promuovere e diffondere a tutti i livelli la cultura scientifica inerente le applicazioni della ricerca fisica alla medicina. La mostra rientra proprio tra le iniziative inerenti le finalità dell'accordo: avvicinare il grande pubblico, soprattutto i più giovani, al mondo della fisica medica tramite il racconto della nascita e l'evolversi dei diversi supereroi in modo divertente e originale”.

"Infn4ls è felice di ospitare ai Lns la mostra Supereroi e Radiazioni. Questa è anche una occasione – ha proseguito il coordinatore Infn4ls, Giacomo Cuttone – per celebrare il recente rinnovo dell'accordo di collaborazione scientifica tra Infn ed Aifm che già da molti anni sono insieme impegnati nello sviluppo e nell'applicazione della ricerca in fisica nel campo della medicina e delle scienze della vita, avvicinando la comunità dei ricercatori a quella degli specialisti in fisica medica". La mostra sarà visitabile gratuitamente, presso la hall di ingresso dei Lns, accanto il Visitor Centre, in via Santa Sofia 62 e Catania, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.30 dall'8 al 12 aprile, previa prenotazione sul sito visiteguidate@lists.lns.infn.it.