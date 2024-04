Il detentore dell’attuale record mondiale Sebastian Steudtner ha cavalcato un’onda di 28,57 metri a Nazaré, in Portogallo.

Surf, record storico in Portograllo

Il surfista tedesco detiene il titolo di “Onda più grande surfata” grazie a un’onda di 26 metri, cavalcata nell’ottobre del 2020 sempre a Nazaré. Ora tuttavia potrebbe aver battuto il proprio record personale, sebbene la conferma dell’ufficialità non sia ancora arrivata. L’altezza dell’onda è stata misurata utilizzando la tecnologia all’avanguardia dei droni, sviluppata da Porsche Engineering e dal Team Steudtner.

Come si misura l’altezza di un’onda

Misurare l’altezza delle onde è un’attività complicata. Ci sono diverse scale che possono essere prese in considerazione, come quella hawaiana. Bisogna inoltre tenere presenti numerosi fattori, come la depressione dell’onda e del punto esatto in cui si trova. Per questo motivo gli appassionati di surf sanno che le altezze delle onde sono sempre state un problema controverso. In questo caso il recordman Sebastian Steudtner ha collaborato con Porsche per mettere a punto un nuovo e innovativo metodo di misurazione. “Sono molto grato a Porsche per la collaborazione degli ultimi tre anni” ha dichiarato Steudtner, aggiungendo “con Porsche come partner ho potuto realizzare il mio sogno di contribuire all’ulteriore sviluppo del mio sport.“