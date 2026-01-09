Svizzera: Mattarella a ospedale Zurigo, 'Italia angosciata, spero giovani si riprendano bene**

Zurigo, 9 gen. (Adnkronos) - Prima di partecipare a Matigny alla Cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto sosta all'ospedale di Zurigo, per incontrare i familiari dei due ragazzi che sono ricove...

Zurigo, 9 gen. (Adnkronos) – Prima di partecipare a Matigny alla Cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto sosta all'ospedale di Zurigo, per incontrare i familiari dei due ragazzi che sono ricoverati in questo nosocomio. Il Capo dello Stato si è quindi intrattenuto con i medici, che ha ringraziato insieme al personale della Protezione civile.

"Sono venuto qui per ringraziarvi -ha affermato Mattarella- e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi".