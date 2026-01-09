Home > Flash news > Svizzera: Meloni, 'governo offrirà assistenza a famiglie, non ver...

Svizzera: Meloni, 'governo offrirà assistenza a famiglie, non verranno lasciate da sole'

Roma, 9 gen (Adnkronos) – "Siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l'assistenza necessaria per fare sì che possano avere giustizia, questo per il piano giudiziario. Le famiglie hanno la mia parola che non verrano lasciate sole mentre chiedono giustizia di fronte a questa vicenda". Lo ha detto Giorgia Meloni, alla conferenza di inizio anno, parlando di Crans Montana.