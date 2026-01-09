Roma, 9 gen (Adnkronos) – "Leggo di un video della proprietaria del locale che scapava con la cassa, se questo è vero bisogna essere implacabili". Lo ha detto Giorgia Meloni, alla conferenza di inizio anno, parlando di Crans Montana.
Home > Flash news > Svizzera: Meloni, 'se qualcuno fuggito con la cassa bisogna essere impla...
Svizzera: Meloni, 'se qualcuno fuggito con la cassa bisogna essere implacabili'
Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Leggo di un video della proprietaria del locale che scapava con la cassa, se questo è vero bisogna essere implacabili". Lo ha detto Giorgia Meloni, alla conferenza di inizio anno, parlando di Crans Montana. ...