Svizzera: Meloni, 'vietare candele scintillanti al chiuso nei locali'

Roma, 9 gen (Adnkronos) – "Vietare nei locali al chiuso l'uso di scintillii nelle bottiglie per festeggiare, è comunque un elemento di pericolosità. Avendo noi imprenditori abilissimi io immagino si posano trovare mille altri modi per festeggiare e evitare che un locale possa andare a fuoco". Lo ha detto Giorgia Meloni, alla conferenza di inizio anno, parlando di Crans Montana.