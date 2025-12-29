Taiwan: Pechino, 'al via esercitazioni militari con armi da fuoco'

Pechino, 29 dic. (Adnkronos/Afp) - La Cina ha dichiarato di aver avviato esercitazioni militari con armi da fuoco nei pressi di Taiwan, poche ore dopo aver annunciato esercitazioni "importanti" nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola democratica autogovernata.L'esercito...

Pechino, 29 dic. (Adnkronos/Afp) – La Cina ha dichiarato di aver avviato esercitazioni militari con armi da fuoco nei pressi di Taiwan, poche ore dopo aver annunciato esercitazioni "importanti" nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola democratica autogovernata.

L'esercito di Pechino "sta impiegando cacciatorpedinieri, fregate, caccia, bombardieri e veicoli aerei senza pilota" nelle esercitazioni di oggi, che includono "addestramento con fuoco vivo su obiettivi marittimi a nord e a sud-ovest di Taiwan", si legge in una dichiarazione del Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione.