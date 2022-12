Taiwan riporta a un anno il servizio militare obbligatorio

Milano, 27 dic. (askanews) – Taiwan prolungherà da quattro a 12 mesi il servizio militare obbligatorio per i giovani. L’ha annunciato la presidente Tsai Ing-wen, precisando che la decisione è stata presa a fronte delle crescenti minacce da parte della Cina.

“Il servizio militare attuale di quattro mesi non è sufficiente per rispondere alla situaizone in costante e rapida evoluzione”, ha avverto la presidente tauwanese Tsai Ing-wen in una conferenza stampa.

“Abbiamo deciso – ha continuato – di ristabilire il servizio militare di un anno a partire dal 2024”.

La riforma partirà dallo scaglione dei nati dal primo gennaio 2005, ha precisato la presidente democratica di Taiwan.

L’annuncio viene due giorni dopo importanti esercitazioni militari cinesi nelle vicinanze di Taiwan, che Pechino sostiene di aveer condotto in risposta alle “provocazioni” e alla “collusione” tra Usa e Taipei.