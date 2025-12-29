Taiwan: Taipei, '4 navi della guardia costiera cinese individuate vicino l'isola'

Taipei, 29 dic. (Adnkronos/Afp) - Taiwan ha dichiarato di aver individuato quattro navi della guardia costiera cinese nei pressi delle acque dell'isola, mentre Pechino ha annunciato l'inizio di esercitazioni di fuoco.Le quattro imbarcazioni "stavano navigando oggi vicino alle acque al...

Le quattro imbarcazioni "stavano navigando oggi vicino alle acque al largo delle coste settentrionali e orientali di Taiwan", ha affermato la guardia costiera taiwanese, aggiungendo di aver "immediatamente schierato grandi imbarcazioni per preposizionare le risposte nelle aree interessate" e di aver "inviato ulteriori unità di supporto".