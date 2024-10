Tajani è in viaggio ufficiale in Argentina e Brasile, accompagnato da dirige...

Tajani è in viaggio ufficiale in Argentina e Brasile, accompagnato da dirige...

Antonio Tajani in missione per l'America Latina: opportunità di investimento e crescita per le aziende italiane

In missione per esplorare nuove prospettive, Antonio Tajani, vicepremier e capo della diplomazia italiana, si reca in Argentina e Brasile da lunedì 7 a mercoledì 9 ottobre. Accompagnato da un gruppo di dirigenti e imprenditori, Tajani ha in programma una serie di incontri volti a favorire le opportunità di investimento e crescita internazionale per le aziende italiane.

“L’America Latina riveste un’importanza fondamentale per la nostra strategia di politica estera. Vogliamo farci portavoce delle istanze di questa regione in Europa”, ha dichiarato Tajani. In questo contesto, il viaggio rappresenta un’iniziativa congiunta del sistema Italia, che ha risposto alla chiamata con un ampio supporto e un variegato programma di eventi, tra cui tavole rotonde e forum d’affari, destinati a creare nuove vie per l’export italiano, specialmente in un periodo di difficoltà per i mercati tradizionali come quello tedesco.

Opportunità di investimento e crescita internazionale

Questo incontro offre l’opportunità di rinvigorire i legami con i paesi dell’area, che condividono valori democratici e culturali simili, nonostante il grande apporto dato dalla comunità di origine italiana che ha contribuito nel tempo alla crescita economica locale. In Brasile, ad esempio, quest’anno si celebra il 150° anniversario dell’immigrazione italiana, un evento di grande rilevanza per il paese dove il legame con l’Italia è evidente. Inoltre, queste regioni abbondano di risorse, come l’idrogeno verde e il litio, essenziali per migliorare la competitività delle aziende italiane. Tra i partecipanti, spiccano figure di alto profilo come i CEO di Enel e Tim, Flavio Cattaneo e Pietro Labriola, già attivi nella regione.

Incontri in Argentina e Brasile

In Argentina si svolgeranno diversi incontri, incluso uno con il presidente Javier Milei, il quale ha recentemente avviato un’iniziativa per stimolare ingenti investimenti e ha presentato un pacchetto di riforme destinate a dare nuovo slancio all’economia. Durante la tre giorni di attività, si terrà anche un incontro con gli ambasciatori italiani della regione e con i dirigenti di Ice e dei vari Istituti di cultura italiani, per fare il punto sul supporto all’internazionalizzazione. Inoltre, sarà inaugurato un nuovo ufficio a San Paolo di Simest, parte del gruppo Cdp, che è responsabile della gestione dei fondi pubblici per il Maeci. Questo ufficio avrà il compito di esaminare strategie per semplificare l’accesso ai mercati, supportato da un piano di finanziamenti agevolati che supera i 500 milioni di euro, mirato a favorire l’export e l’internazionalizzazione delle aziende italiane attive in America Latina.

Partecipanti di alto profilo

La missione include il presidente di Ice, Matteo Zoppas, l’amministratore delegato di Sace, Alessandra Ricci, e la direttrice di Simest, Regina Corradini D’Arienzo, insieme a Antonella Baldino, responsabile della promozione business e della gestione delle operazioni di cooperazione allo sviluppo di Cdp. Lunedì a Buenos Aires, durante una tavola rotonda di alto livello con aziende italiane e argentine, saranno presenti personalità come Paolo Rocca, ceo di Techint, il quale ha investimenti significativi nei giacimenti petroliferi e di gas di Vaca Muerta in Patagonia (il gruppo comprende Tenaris, Ternium, Tecpetrol e Tenova), la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, Martin Zuppi, direttore delle operazioni commerciali in Argentina per Stellantis, e Stefano De Alessandri, amministratore dell’Agenzia ANSA. Inoltre, mercoledì a San Paolo, al Business Forum Italia-Brasile parteciperanno nomi come Labriola, ceo di Tim, Alberto Tutino, vicepresidente Latam di Leonardo, Cesar Alarcon, ceo di Pirelli per Latam, e Filippo Di Cesare, ceo di Engineering Brasile, insieme a Caroline Renzani, direttrice delle relazioni istituzionali di Elea Digital.

“L’America Latina rappresenta una priorità nella nostra politica estera”, ha affermato Tajani, sottolineando l’impegno di Roma nella regione, alla luce delle visite del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della prossima visita della premier Giorgia Meloni in occasione del vertice del G20 a Rio de Janeiro.