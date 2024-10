Tajani: “È tempo di abbattere ulteriormente i tassi”

“Abbiamo un problema legato ai tassi d’interesse. Attualmente, gli oneri sul debito pubblico superano le spese per la sanità. È arrivato il momento che la signora Lagarde operi un abbassamento significativo dei tassi.” Queste sono state le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un evento a San Paolo, nell’ambito della sua visita in America Latina. “Ci vuole più audacia – ha continuato Tajani -. Lei si irrita e fa notare la sua indipendenza. La Banca centrale ha la sua autonomia, ma io posso liberamente condividere le mie opinioni: per favorire la crescita in questo periodo, è necessario ridurre il costo del denaro.”

Il problema dei tassi d’interesse

Attualmente, gli oneri sul debito pubblico superano le spese per la sanità. È arrivato il momento che la signora Lagarde operi un abbassamento significativo dei tassi.

Le opinioni di Tajani

Tajani ha sottolineato la necessità di più audacia e ha espresso la sua opinione sulla riduzione del costo del denaro per favorire la crescita in questo periodo.