Il vicepremier Antonio Tajani ha dichiarato in un'intervista a "4 di sera" su Rete4 che l'obiettivo del governo è abbassare le tasse, tra cui l'Irpef dal 35 al 33%. Ha assicurato che gli sforzi saranno diretti verso lo sviluppo economico e la riduzione del debito nazionale, non sprechi. Tajani ha inoltre confermato la stabilità del governo attuale, prevedendo che rimarrà in carica fino alla fine del mandato legislativo.

Antonio Tajani, il vicepremier, ha dichiarato durante un’intervista a “4 di sera” su Rete4 che l’obiettivo principale del governo è ridurre le imposte, incluso l’Irpef dal 35 al 33%. Sta evidenziando che ci stanno lavorando. Il vicepremier ha rassicurato che gli sforzi non si trasformeranno in sprechi, ma saranno diretti verso lo stimolo della crescita economica per ridurre il debito nazionale. Riguardo alla tenuta dell’attuale governo, Tajani ha garantito che continuano a fornire stabilità politica al Paese, e prevede che il governo rimanga in carica fino alla fine del termine legislativo.