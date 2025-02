La Tangenziale Est di Milano avrà un’uscita che non sarà utilizzabile per i prossimi mesi a causa di lavori di modifica della sua struttura per favorire il flusso veicolare su una delle strade più percorse per raggiungere il capoluogo lombardo. Scopriamo le motivazioni e le alternative percorribili per ovviare al problema.

Un’importante uscita della TEM fuori uso per 6 mesi

La Tangenziale Est di Milano è in fase di ristrutturazione, in particolare un tratto di questa importante arteria, quello che va da Via Fantoli allo svincolo Mecenate Sud ed i lavori inizieranno il prossimo 7 febbraio ed avranno una durata totale di 6 mesi.

I lavori permetteranno di ampliare la strada con una corsia in più e si collegheranno alla rotatoria in del nosocomio Monzino, permettendo così un deflusso più omogeneo dei veicoli.

Ecco l’alternativa da utilizzare

Gli interventi che inizieranno la notte dal 7 all’8 febbraio non intaccheranno l’entrata nella TEM, chi deve raggiungere l’uscita C.A.M.M. proseguirà verso l’uscita successiva, Mecenate e uscirà per poi riprendere la TEM in senso opposto ed uscendo a C.A.M.M. Nord.

Il giro diviene più lungo ma non vi saranno grandi impatti per la viabilità, un’ottima notizia per chi vive e lavora nelle vicinanze del tratto interessato.