Agrigento capitale della cultura 2025: polemiche sui lavori stradali

Un’inaugurazione controversa

La cerimonia di inaugurazione di Agrigento come Capitale della Cultura 2025, presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha messo in luce non solo le bellezze storiche della città, ma anche le problematiche legate ai lavori di rifacimento delle strade. Gli agrigentini, infatti, si sono trovati di fronte a un’improvvisa e frenetica attività di riasfaltatura, realizzata in tempi record e con modalità che hanno sollevato non poche critiche.

Attività frenetica e sicurezza

Il rinnovamento delle strade, avvenuto di giorno e di notte, è stato giustificato dalle autorità come un’azione necessaria per garantire la sicurezza del capo dello Stato e per presentare la città in una luce migliore. Tuttavia, questa corsa contro il tempo ha suscitato perplessità tra i cittadini, che hanno visto camion e rulli compressori operare incessantemente per coprire buche e crepe che conoscono bene. “È stato buttato giù tutto, anche i tombini”, ha denunciato la stampa locale, evidenziando la superficialità di un intervento che sembra più un maquillage che una vera riqualificazione.

Le reazioni degli agrigentini

La reazione degli agrigentini è stata di sorpresa e indignazione. Molti cittadini si sono espressi sui social media, lamentando la mancanza di un piano di intervento a lungo termine e la sensazione che i lavori siano stati eseguiti solo per ragioni di immagine. “Non possiamo accettare che la nostra città venga trattata come un palcoscenico per una cerimonia”, ha dichiarato un residente, sottolineando l’importanza di una manutenzione costante e di qualità delle infrastrutture. La polemica si è accesa ulteriormente quando sono emerse notizie di lavori eseguiti in modo affrettato, con materiali di scarsa qualità e senza un’adeguata pianificazione.

Un futuro incerto per Agrigento

Con Agrigento che si prepara a vivere un anno di eventi culturali e artistici, la questione dei lavori stradali rimane un tema caldo. Gli agrigentini si chiedono se le autorità locali siano in grado di gestire non solo l’immagine della città, ma anche le sue reali necessità infrastrutturali. La speranza è che, oltre a eventi di grande richiamo, si possa finalmente avviare un processo di riqualificazione che rispetti le esigenze dei cittadini e non solo quelle di una passerella istituzionale.